Батько Гандзюк виграв суд проти Киви щодо наклепу



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2 жовтня 2018 року Ілля Кива збрехав, сказавши «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета»

В тому ж самому ефірі на Еспресо.TV Кива заявив: «Я отвечаю за каждое сказанное свое слово»

Суд задовольнив позов батька вбитої активістки Катерини Гандзюк до Іллі Киви (на сьогодні член партії «Опозиційна платформа - За життя». – ред.) та Еспресо.TV і визнав, що Кива повідомив у прямому ефірі недостовірну інформацію щодо Гандзюк.

Відповідне рішення прийняв Солом’янський районний суд міста Києва 26 червня, повідомив у Facebook нардеп Мустафа Найєм.

«Суд задовольнив позов батька Каті Гандзюк до І.Киви та ТзОВ «Голдберрі» (Еспресо.TV). Своїм заочним рішенням від 26 червня 2019 року Солом’янський районний суд міста Києва:

- визнав недостовірною інформацію, поширену І. Кивою 2 жовтня 2018 року на Еспресо.TV наступного змісту: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета»;

- зобов’язав І. Киву протягом десяти календарних днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати недостовірну інформацію шляхом повідомлення в ефірі телеканалу Еспресо.TV про те, що наступна інформація не відповідає дійсності: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета»;

- стягнути з І. Киви на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1409,60 грн», - написав Найєм.

Він додав, що в тому ж самому ефірі на 05 хвилині 38 секунді Кива заявив дослівно: «Я отвечаю за каждое сказанное свое слово».

«Власне настав час. Вітаю вас, Віктор Михайлович», - написав Найєм.

Нагадаємо, Ілля Кива склав повноваження голови Соціалістичної партії України і приєднався до команди партії «Опозиційна платформа - За життя».