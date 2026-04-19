«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини

glavcom.ua
Антон Федорців
«Ротен» підкорили національну вершину
фото: Reuters

Команда Венсана Компані виконала завдання за чотири тури до кінця сезону

Мюнхенська «Баварія» завоювала титул німецької Бундесліги. Про це повідомляє «Главком».

У неділю «ротен» оформили впевнену перемогу в 30-му турі першості. Мюнхенці вдома розібралися зі «Штутгартом» (4:2). Голами в складі «Баварії» відзначилися Геррейро, Джексон, Девіс і Кейн.

Після поразки дортмундської «Боруссії» від «Гоффенгайма» (1:2) напередодні підопічні Венсана Компані стали недосяжними для всіх конкурентів. «Ротен» набрали 79 очок і випереджають «джмелів» із Дортмунда на 15 пунктів за чотири тури до фінішу кампанії, коли максимально можна набрати 12 балів.

До свого активу «Баварія» записала 25 перемог. Також мюнхенці чотири поєдинки звели внічию і зазнали лише однієї поразки. Різниця забитих і пропущених м'ячів «ротен» фантастична – 109:29.

Тепер «Баварія» зможе зосередитися на Лізі чемпіонів. Там на підопічних Компані чекатиме півфінальне протистояння з французьким «Парі Сен-Жермен». Матчі цієї стадії єврокубка заплановані на 28 квітня і 6 травня.

Чемпіони Бундесліги

Елітний дивізіон Німеччини в сучасному форматі стартував у сезоні 1963/64. Першим чемпіоном став «Кьольн».

«Баварія» завоювала перший титул за підсумками кампанії 1968/69. Раніше за «ротен» чемпіонами стали бременський «Вердер», сусіди з «Мюнхена 1860», «Айнтрахт» із Брауншвайга та «Нюрнберг».

Загалом титул під назвою «Срібна салатниця» брали 13 клубів. «Баварія» стала чемпіоном 34 рази, а найближчі переслідувачі – «Боруссії» з Дортмунда та Мьонхенгладбаха – по п'ять разів.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

Нагадаємо, тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів. Атакувальний півзахисник Майкл Олісе став найкращим футболістом за підсумком матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру. Він оформив переможний гол проти мадридського «Реала» (4:3).

До слова, раніше «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.

