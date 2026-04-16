Тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Провідний виконавець німецького гранда оформив переможний м'яч

Атакувальний півзахисник мюнхенської «Баварії» Майкл Олісе став найкращим футболістом за підсумком матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Француз доклався до перемоги «ротен» над мадридським «Реалом» (4:3). Саме Олісе вирвав звитягу для мюнхенців у доданий арбітром час. Упродовж поєдинку хавбек загалом завдав п'ять ударів у напрямку воріт «вершкових».

У голосуванні Олісе випередив трьох конкурентів. Позаду залишився нападник французького «Парі Сен-Жермен» Усман Дембеле, який оформив дубль в протистоянні з англійським «Ліверпулем» (2:0). Також на приз претендували хавбек лондонського «Арсенала» Мартін Субіменді та півзахисник іспанської «Барселони» Дані Ольмо. Перший обійшовся без результативних дій у протистоянні з лісабонським «Спортінгом» (0:0), а другий віддав асист у матчі проти мадридського «Атлетіко» (2:1).

У нинішньому сезоні Олісе провів 11 поєдинків у Лізі чемпіонів. До свого активу він записав чотири м'ячі та сім результативних передач. Минулого тижня найкращим був визнаний його одноклубник Мануель Ноєр.

1st: Michael Olise

2nd: Ousmane Dembélé

3rd: Martin Zubimendi

4th: Dani Olmo



Olise claims Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2026

До слова, раніше «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.

Нагадаємо, «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії». Півзахисник Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.