Тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Антон Федорців
Антон Федорців
Тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Майкл Олісе попрямував у півфінал турніру
Провідний виконавець німецького гранда оформив переможний м'яч

Атакувальний півзахисник мюнхенської «Баварії» Майкл Олісе став найкращим футболістом за підсумком матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Француз доклався до перемоги «ротен» над мадридським «Реалом» (4:3). Саме Олісе вирвав звитягу для мюнхенців у доданий арбітром час. Упродовж поєдинку хавбек загалом завдав п'ять ударів у напрямку воріт «вершкових».

У голосуванні Олісе випередив трьох конкурентів. Позаду залишився нападник французького «Парі Сен-Жермен» Усман Дембеле, який оформив дубль в протистоянні з англійським «Ліверпулем» (2:0). Також на приз претендували хавбек лондонського «Арсенала» Мартін Субіменді та півзахисник іспанської «Барселони» Дані Ольмо. Перший обійшовся без результативних дій у протистоянні з лісабонським «Спортінгом» (0:0), а другий віддав асист у матчі проти мадридського «Атлетіко» (2:1).

У нинішньому сезоні Олісе провів 11 поєдинків у Лізі чемпіонів. До свого активу він записав чотири м'ячі та сім результативних передач. Минулого тижня найкращим був визнаний його одноклубник Мануель Ноєр.

До слова, раніше «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.

Нагадаємо, «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії». Півзахисник Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

Тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

