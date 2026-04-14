«Баварія» зібралася організувати англійську зв'язку – інсайдер

Німецький гранд накинув оком на чергову зірку збірної Англії

Мюнхенська «Баварія» серйозно налаштована підписати нападника англійського «Ньюкасла» Ентоні Гордона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Флоріана Плеттенберга.

Багаторазовий чемпіон Німеччини визначив лідера «сорок» як заміну колумбійцю Луїсу Діасу на тривалий період. Англієць нібито вже поінформований про інтерес «Баварії». Сторони розпочали перемовини.

Водночас із «Ньюкаслом» представники «ротен» ще не контактували. «Сороки» незацікавлені в продажі Гордона, та сам футболіст, імовірно, вимагатиме трансфер у разі невиходу команди в єврокубки. Конкуренцію німецькому гранду в боротьбі за нападника складе англійський «Ліверпуль».

Гордон у нинішньому сезоні провів 46 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів. Також він віддав п'ять результативних передач. Контракт нападника, який може закрити всі позиції у лінії атаки, з «Ньюкаслом» розрахований до літа 2030 року.

Англійці в складі «Баварії»

Наразі кольори «ротен» захищає форвард збірної Англії Гаррі Кейн. Він перебрався до Мюнхена в 2023 році. З тих пір нападник зіграв 137 поєдинків за «Баварію» у всіх турнірах (134 голи).

Англійським піонером у складі гранда став півзахисник Оуен Гаргрівз. Він виступав за мюнхенців у 2000-2007 роках. Хавбек завоював чотири чемпіонські титули Бундесліги, три Кубки та Суперкубок Німеччини, трофей Ліги чемпіонів, Міжконтинентальний кубок.

Також за «Баварію» недовго виступали оборонці Омар Річардс і Ерік Даєр. Перший провів 17 матчів у всіх турнірах. Другий же зіграв 48 поєдинків (три голи).

Інші британці в складі «Баварії»

У сезоні 1987/88 на правах оренди з іспанської «Барселони» виступати в Бундеслізі приїхав нападник Марк Г'юз. Валлієць провів у складі «ротен» рік без трофеїв. За плечима форварда 23 матчі в усіх турнірах, у яких Г'юз оформив сім голів.

Тривалішим був період у футболці «Баварії» для шотландця Алана Макіналлі. Він перебував на контракті з німецьким грандом у 1989-1993 роках. За цей час форвард зіграв 56 поєдинків загалом, у яких забив 14 м'ячів. Макіналлі став чемпіоном Німеччини в сезоні 1989/90.

До слова, капітан «Баварії» Мануель Ноєр став гравцем тижня в Лізі чемпіонів. 40-річний голкіпер допоміг «ротен» здолати мадридський «Реал» (2:1) на виїзді. Ноєр оформив дев'ять сейвів у поєдинку.

Нагадаємо, форвард Кейн піднявся у десятку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів усіх часів. Тепер в активі Кейна 51 гол у турнірі. Він залишив позаду зірку англійського «Ліверпуля» Мохамеда Салаха та легенду лондонського «Арсенала» Тьєррі Анрі (по 50 м'ячів).