«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016

Антон Федорців
Антон Федорців
«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016
Рафаел Геррейру не залишиться у Мюнхені на новий сезон
фото: LUSA

Зірковий оборонець покине німецький гранд після сезону

Мюнхенська «Баварія» влітку відпустить оборонця Рафаела Геррейру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента. Зацікавлені клуби вже можуть робити Геррейру пропозиції про перехід у міжсезоння.

«Ми хотіли би висловити щиру вдячність Рафі за проведений з нами час: ми завжди могли розраховувати на нього на полі та він один із тих людей, які збагачують будь-яку роздягальню. Наші перемовини з ним були конструктивними та заснованими на довірі та взаєморозуміння. Зараз ми разом із ним зосереджені на наших цілях на залишок сезону – нам треба ще багато зробити разом», – заявив спортивний директор Макс Еберль.

Геррейру в нинішньому сезоні провів 23 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та дві результативні передачі. Кольори «Баварії» португалець захищає з літа 2023 року та виграв чемпіонат і Суперкубок Німеччини.

До слова, мадридський «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії». Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

Нагадаємо, раніше «Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати нападника Гаррі Кейна. Контракт із бомбардиром розрахований до літа 2027 року. Якщо пролонгувати договір не вдасться, то «ротен» придбають Віктора Осімгена з чемпіонату Туреччини.
 

Читайте також

Мануель Ноєр незабаром повернеться на поле
Капітан «Баварії» оговтався від травми перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
Вчора, 18:49
Майкл Олісе матиме нагоду стати «галактікос»
«Реал» марить провідним футболістом «Баварії» – ЗМІ
16 березня, 18:57
Віктор Осімген отримав схвалення тренерського штабу «Баварії»
«Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати бомбардира – ЗМІ
4 березня, 13:47
Гаррі Кейн матиме нагоду затриматися в складі «Баварії»
«Баварія» взялася за контракт найрезультативнішого форварда Європи – інсайдер
2 березня, 14:48
Майкла Олісе сватають до столиці Іспанії
Мбаппе прагне позбутися двох одноклубників заради зірки «Баварії» – ЗМІ
20 лютого, 12:20
Дайо Упамекано вирішив залишитися в Бундеслізі
«Баварія» продовжила контракт із віцечемпіоном світу
13 лютого, 16:16

«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016
«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016
Російська команда з танців на пілоні втратила перемогу на турнірі, бо образила стриптизерок
Російська команда з танців на пілоні втратила перемогу на турнірі, бо образила стриптизерок
Бідний анонсував судові позови України щодо російських спортивних федерацій: деталі
Бідний анонсував судові позови України щодо російських спортивних федерацій: деталі
Два оборонці «Барселони» повернулися в обойму після травм
Два оборонці «Барселони» повернулися в обойму після травм
Вболівальники розкритикували матч США проти Бельгії через незвичні причини
Вболівальники розкритикували матч США проти Бельгії через незвичні причини
Лідер збірної Франції з біатлону змінив вид спорту
Лідер збірної Франції з біатлону змінив вид спорту

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
