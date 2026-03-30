«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016

Зірковий оборонець покине німецький гранд після сезону

Мюнхенська «Баварія» влітку відпустить оборонця Рафаела Геррейру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента. Зацікавлені клуби вже можуть робити Геррейру пропозиції про перехід у міжсезоння.

«Ми хотіли би висловити щиру вдячність Рафі за проведений з нами час: ми завжди могли розраховувати на нього на полі та він один із тих людей, які збагачують будь-яку роздягальню. Наші перемовини з ним були конструктивними та заснованими на довірі та взаєморозуміння. Зараз ми разом із ним зосереджені на наших цілях на залишок сезону – нам треба ще багато зробити разом», – заявив спортивний директор Макс Еберль.

Геррейру в нинішньому сезоні провів 23 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та дві результативні передачі. Кольори «Баварії» португалець захищає з літа 2023 року та виграв чемпіонат і Суперкубок Німеччини.

