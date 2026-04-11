«Баварія» встановила рекорд чемпіонату Німеччини за кількістю забитих голів за сезон

Артем Худолєєв
фото: AP

«Баварія» встановила новий рекорд за кількістю забитих м'ячів за один розіграш чемпіонату Німеччини з футболу. Про це повідомляє «Главком».

У гостьовому матчі 29-го туру проти «Санкт-Паулі» гравці «Баварії» забили п'ять м'ячів, довівши загальну кількість голів у нинішньому розіграші турніру до 105.

Колишній рекорд також належав мюнхенському клубу, який у чемпіонаті сезону 1971/72 забив у ворота суперників 101 гол.

Як повідомлялося, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Читайте також

Алексіс Мак Аллістер серйозно зацікавив мадридців
«Реал» і «Ліверпуль» вивчають обмін зірками – ЗМІ
9 квiтня, 18:52
Мірча Луческу має серйозні проблеми із серцем
Луческу пережив два серцевих напади за день – журналіст
3 квiтня, 13:58
Егемен Коркмаз постраждав через емоції
Тренер суперника молодіжної збірної України знепритомнів посеред поєдинку
1 квiтня, 11:29
Жоржиньо емоційно відреагував на дії охорони співачки
Переможець Ліги чемпіонів Жоржиньо розкритикував відому співачку: деталі скандалу
24 березня, 08:51
Збірна США отримала цікаве рішення в екіпіруванні
Співгосподарка Чемпіонату світу 2026 презентувала яскраву форму на турнір
17 березня, 13:28
Мексиканські студенти проявили любов до футболу
Мехіко встановило футбольний рекорд Гіннеса перед Чемпіонатом світу
16 березня, 19:48
Збірна Ірану залишається серед учасників ЧС-2026
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Пару гучними оплесками підтримали футбольні вболівальники
Коханий освідчився захисниці «Азовсталі» на стадіоні перед футбольним матчем
15 березня, 22:31
Елліот Андерсон матиме нагоду піти на підвищення
«Манчестер Сіті» позмагається з МЮ за хавбека збірної Англії – інсайдер
13 березня, 18:06

«Баварія» встановила рекорд чемпіонату Німеччини за кількістю забитих голів за сезон
Дебютна перемога. Олійникова довершила розгром Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг
Дебютна перемога. Олійникова довершила розгром Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг
«Динамо» з суперечливим голом поступилось «Металісту 1925» в матчі Прем'єр-ліги
«Динамо» з суперечливим голом поступилось «Металісту 1925» в матчі Прем'єр-ліги
Сестри Кіченок виграли парний матч і принесли Україні перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг
Сестри Кіченок виграли парний матч і принесли Україні перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг
«Металіст 1925» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 23 туру УПЛ
«Металіст 1925» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 23 туру УПЛ
«Сльози і катастрофа». Коментатор з РФ – про повернення російського футболу на міжнародну арену
«Сльози і катастрофа». Коментатор з РФ – про повернення російського футболу на міжнародну арену

Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
