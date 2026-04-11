«Баварія» встановила рекорд чемпіонату Німеччини за кількістю забитих голів за сезон
У нинішньому чемпіонаті Німеччини «Баварія» вже забила 105 голів
«Баварія» встановила новий рекорд за кількістю забитих м'ячів за один розіграш чемпіонату Німеччини з футболу. Про це повідомляє «Главком».
У гостьовому матчі 29-го туру проти «Санкт-Паулі» гравці «Баварії» забили п'ять м'ячів, довівши загальну кількість голів у нинішньому розіграші турніру до 105.
Колишній рекорд також належав мюнхенському клубу, який у чемпіонаті сезону 1971/72 забив у ворота суперників 101 гол.
Як повідомлялося, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Коментарі — 0