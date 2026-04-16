Визначились усі півфіналісти Ліги чемпіонів: хто з ким гратиме

У Лізі чемпіонів настає пора вирішальних матчів

Визначилися всі учасники півфіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Французький «Парі Сен-Жермен», за який виступає українець Ілля Забарний, зіграє з німецькою «Баварією» у півфіналі Ліги чемпіонів.

У середу, 15 квітня 2026 року, «Баварія» з рахунком 4:3 обіграла мадридський «Реал» у чвертьфінальному матчі-відповіді. Перша зустріч також завершилася перемогою команди із Мюнхена (2:1).

ПСЖ обіграв англійський «Ліверпуль» (2:0) у чвертьфінальній грі-відповіді, перший матч завершився з таким же рахунком на користь французів. Перша зустріч протистояння між ПСЖ та «Баварією» відбудеться 28 квітня 2026 року в Парижі, гра-відповідь – 6 травня 2026 року в Мюнхені.

В іншому півфіналі зустрінуться іспанський «Атлетіко» та англійський «Арсенал».

«Атлетіко» за сумою двох матчів здолав «Барселону» (2:0, 1:2), «Арсенал» переграв португальський «Спортінг» (1:0, 0:0). Перший матч пройде 29 квітня 2026 року в Мадриді, матч у відповідь – 5 травня в Лондоні.

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу

ПСЖ – «Баварія»

«Атлетіко» – «Арсенал»

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року у Будапешті.

Нагадаємо, 21 та 22 квітня 2026 року відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України.

Цього сезону в розіграші Кубка України взяли участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська.

На стадії 1/2 фіналу виступлять переможці чвертьфіналів: представники УПЛ – «Динамо» і «Металіст 1925» та представники першої ліги – «Буковина» і «Чернігів».

Кубок України. 1/2 фіналу

21 квітня 2026 року

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). Тернопіль. Стадіон ім. Р. Шухевича. 18:00

22 квітня 2026 року

«Металіст 1925» (Харків) – «Чернігів» (Чернігів). Житомир. Стадіон «Полісся». 18:00

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.