Визначились усі півфіналісти Ліги чемпіонів: хто з ким гратиме

Артем Худолєєв
У Лізі чемпіонів настає пора вирішальних матчів
фото: AP

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року у Будапешті

Визначилися всі учасники півфіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Французький «Парі Сен-Жермен», за який виступає українець Ілля Забарний, зіграє з німецькою «Баварією» у півфіналі Ліги чемпіонів.

У середу, 15 квітня 2026 року, «Баварія» з рахунком 4:3 обіграла мадридський «Реал» у чвертьфінальному матчі-відповіді. Перша зустріч також завершилася перемогою команди із Мюнхена (2:1).

ПСЖ обіграв англійський «Ліверпуль» (2:0) у чвертьфінальній грі-відповіді, перший матч завершився з таким же рахунком на користь французів. Перша зустріч протистояння між ПСЖ та «Баварією» відбудеться 28 квітня 2026 року в Парижі, гра-відповідь – 6 травня 2026 року в Мюнхені.

В іншому півфіналі зустрінуться іспанський «Атлетіко» та англійський «Арсенал».

«Атлетіко» за сумою двох матчів здолав «Барселону» (2:0, 1:2), «Арсенал» переграв португальський «Спортінг» (1:0, 0:0). Перший матч пройде 29 квітня 2026 року в Мадриді, матч у відповідь – 5 травня в Лондоні.

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу

  • ПСЖ – «Баварія»
  • «Атлетіко» – «Арсенал»

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року у Будапешті.

Нагадаємо, 21 та 22 квітня 2026 року відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України

Цього сезону в розіграші Кубка України взяли участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська.

На стадії 1/2 фіналу виступлять переможці чвертьфіналів: представники УПЛ – «Динамо» і «Металіст 1925» та представники першої ліги – «Буковина» і «Чернігів».

Кубок України. 1/2 фіналу

21 квітня 2026 року

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). Тернопіль. Стадіон ім. Р. Шухевича. 18:00

22 квітня 2026 року

  • «Металіст 1925» (Харків) – «Чернігів» (Чернігів). Житомир. Стадіон «Полісся». 18:00

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Читайте також

Мануель Ноєр незабаром повернеться на поле
Капітан «Баварії» оговтався від травми перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
29 березня, 18:49
Мірча Луческу потрапив із серйозною проблемою до лікарні
Луческу відправлять на операцію після втрати свідомості – ЗМІ
30 березня, 17:29
Отто Аддо залишився без роботи перед ЧС-2026
Учасник Чемпіонату світу 2026 несподівано звільнив головного тренера
31 березня, 12:27
Італійська збірна не вирвалася з кола невдач
Очільник італійського футболу відреагував на сенсаційний невихід збірної на Чемпіонат світу
1 квiтня, 10:30
Маркус Рашфорд зміг реанімувати кар'єру на Піренеях
«Барселона» не активувала опцію викупу зірки «Манчестер Юнайтед»
1 квiтня, 17:30
Віктор Йокерес тричі показав «маску» під час поєдинку з Україною
Лідер збірної Швеції Йокерес оформив авторські права на фірмове святкування голів
1 квiтня, 23:50
За Кубок світу позмагаються майже п'ять десятків команд
Чемпіонат світу з футболу 2026: всі 48 збірних, які поїдуть до США, Канади та Мексики
6 квiтня, 20:51
Хонда Кейсуке поставив амбітну ціль
Експівзахисник «Мілана» знайшов клуб заради рекорду Гіннеса
10 квiтня, 12:55
Рафаель Леан перестав бути недторканним для керівництва клубу
«Мілан» визначився з цінником на головну зірку команди – ЗМІ
14 квiтня, 12:53

Показники переглядів матчів НБА цього сезону стали найкращими за 24 роки
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
Збірна України з біатлону змінила тренерів чоловічої та жіночої команд
Кейн став автором історичного досягнення після гри з «Реалом»
Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
