Капітан «Баварії» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Ветеран неабияк доклався до перемоги в першому чвертьфіналі турніру

Воротар мюнхенської «Баварії» Мануель Ноєр визнаний найкращим футболістом за підсумком перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

40-річний голкіпер допоміг ротен здолати мадридський Реал (2:1) на виїзді. Ноєр оформив дев'ять сейвів у поєдинок. Також він за 90 хвилин покрив дистанцію 5,3 км.

У голосуванні німець випередив колегу за амплуа Давіда Раю з лондонського «Арсенала». Останній провів «сухий» матч проти лісабонського «Спортінга» (1:0). Також на приз претендували нападник французького ПСЖ Хвіча Кварацхелія і форвард мадридського «Атлетіко» Хуліан Альварес, які забили по м'ячу англійському «Ліверпулю» (2:0) та іспанській «Барселоні» (2:0) відповідно.

У нинішньому сезоні Ноєр зіграв вісім поєдинків у Лізі чемпіонів, у яких пропустив вісім м'ячів. У двох матчах ветеран зберіг ворота на замку. Воротар двічі за кар'єру тріумфував у головному єврокубку.

До слова, лідер «Баварії» Гаррі Кейн піднявся у десятку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів усіх часів. Тепер в активі Кейна 51 гол у турнірі. Він залишив позаду зірку англійського «Ліверпуля» Мохамеда Салаха та легенду лондонського «Арсенала» Тьєррі Анрі (по 50 м'ячів).

Нагадаємо, вундеркінд «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.