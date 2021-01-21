Байден на 100 днів призупинив депортацію зі США

Тимчасова заборона депортації не включає осіб, яких підозрюють у тероризмі чи шпигунстві

Нова адміністрація під керівництвом 46-го президента США Джо Байдена з 22 січня на сто днів призупинила всі депортації з країни. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS).

Як зазначається, такий крок зроблений, «щоб забезпечити справедливу та ефективну систему імміграційного регулювання, орієнтовану на захист національної безпеки, прикордонної безпеки та громадської безпеки».

Крім того, призупинення депортації дозволить відомству спрямувати свої ресурси «на реагування на найактуальніші виклики, з якими стикаються Сполучені Штати».

Інформується, що тимчасова заборона депортації не включає осіб, яких підозрюють у тероризмі чи шпигунстві, або тих, що становлять загрозу національній безпеці.

Серед 17 перших указів нового президента США Джо Байдена, які той підписав у перші години після інавгурації, такі: про припинення процесу виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та про поновлення участі країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді.

Байден також оголосив про припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.