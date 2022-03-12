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    США виділять ще $200 млн на допомогу Україні

    Допомога спрямована на посилення обороноздатності України - США виділять ще $200 млн на допомогу Україні
    Допомога спрямована на посилення обороноздатності України
    фото з відкритих джерел

    Джо Байден видав указ на виділення коштів на тлі війни Росії проти України

    Президент США Джо Байден видав указ про виділення із державного бюджету додаткових $200 млн для допомогти Україні, яка протистоїть збройній агресії Росії. Текст меморандуму оприлюднений на офіційному сайті Білого дому.

    Зокрема, в тексті указу зазначається, що виділення суми до $200 млн спрямовується «з метою надання допомоги Україні».

    При цьому уточнюється, що рішення прийняте на підставі Закону про іноземну допомогу від 1961 року (FAA).

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з президентом США Джо Байденом обговорили, як іще можна тиснути на Росію заради припинення війни та встановлення миру.

    Байден пообіцяв, що потурбується про те, щоб в України було достатньо зброї для захисту від Росії.

    Раніше Байден заявив, що США дадуть відповідь на будь-який крок РФ, якщо це буде загрожувати НАТО. Навіть якщо це призведе до світової війни. Фактично, президент Байден зробив заяву, що США готові вести третю світову війну, щоб захистити «кожен дюйм» території НАТО в разі нападу з боку Росії і Путіна.

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    Теги: США Джозеф Байден війна Володимир Зеленський Україна президент
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    США виділять ще $200 млн на допомогу Україні