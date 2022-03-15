Війна в Україні. Американська дипломатка розказала про чесну позицію Байдена
Квін: «Для Байдена було дуже важливо встановити рамки»
Квін нагадала, що Байден намагається уникнути Третьої світової війни
Президент США Джо Байден хоче бути чесним і зрозумілим щодо того, що США готові робити і що не готові. Так в інтерв'ю «Главкому» розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін прокоментувала численні заяви президента США про те, що американці не вестимуть війну проти Росії в Україні
«Для Байдена було дуже важливо встановити рамки і виходячи з цього робити все можливе, щоб допомогти Україні», – зазначила вона.
Квін також нагадала, що Байден намагається уникнути Третьої світової війни.
«А така війна, перш за все, буде жахливою для України та для країн Центральної та Східної Європи. Тому, я вважаю, що президент Байден намагається бути чесним і намагається, щоб його оцінювали по тому, яку він ставить мету перед собою і обмеження, за які він не може вийти», – додала вона.
Як повідомлялось, раніше Квін заявляла, що безпілотна зона призведе до значної ескалації ситуації, тому що США і НАТО перебуватимуть у прямому зіткненні з Росією.