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    Війна в Україні. Американська дипломатка розказала про чесну позицію Байдена

    Квін: &laquo;Для Байдена було дуже важливо встановити рамки&raquo; - Війна в Україні. Американська дипломатка розказала про чесну позицію Байдена

    Квін: «Для Байдена було дуже важливо встановити рамки»

    Квін нагадала, що Байден намагається уникнути Третьої світової війни

    Президент США Джо Байден хоче бути чесним і зрозумілим щодо того, що США готові робити і що не готові. Так в інтерв'ю «Главкому» розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін прокоментувала численні заяви президента США про те, що американці не вестимуть війну проти Росії в Україні

    «Для Байдена було дуже важливо встановити рамки і виходячи з цього робити все можливе, щоб допомогти Україні», зазначила вона.

    Квін також нагадала, що Байден намагається уникнути Третьої світової війни.

    «А така війна, перш за все, буде жахливою для України та для країн Центральної та Східної Європи. Тому, я вважаю, що президент Байден намагається бути чесним і намагається, щоб його оцінювали по тому, яку він ставить мету перед собою і обмеження, за які він не може вийти», додала вона.

    Як повідомлялось, раніше Квін заявляла, що безпілотна зона призведе до значної ескалації ситуації, тому що США і НАТО перебуватимуть у прямому зіткненні з Росією.

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    Теги: Росія США війна Україна
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    Війна в Україні. Американська дипломатка розказала про чесну позицію Байдена