Сенат Конгресу США схвалив $13,6 млрд допомоги Україні
Раніше це рішення підтримала Палата представників США
Сенат Конгресу США схвалив виділення для України 13,6 мільярда доларів термінової допомоги. Про це повідомляє АР.
Сенат підтримав це рішення 68-ма голосами, 31 – висловилися проти.
Раніше це рішення підтримала Палата представників США.
Допомогу вирішили виділити, щоб:
- підтримати Збройні Сили України,
- надати гуманітарну допомогу українцям, зокрема біженцям.
Документ визначає фінансування уряду США на решту фінансового року. Він, зокрема, передбачає виділення $13,6 млрд для допомоги Україні та союзникам у Європі, а також на інші заходи для реагування на російську агресію. Пакет включає кошти на гуманітарну й економічну допомогу, а також на посилення оборонних спроможностей України й союзників США у країнах Балтії та Центральної і Східної Європи.
Термінова допомога України є частиною загального пакета фінансування урядових програм на 1,5 трильйона доларів, за яку проголосувала Палата представників.
Раніше повідомлялося, що лідери Конгресу в середу досягли двопартійної домовленості щодо збільшення до $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 9 березня вирішив схвалити термінову допомогу Україні. Мовиться про пакет екстреного фінансування на $1,4 млрд.
Також Світовий банк готує для України пакет допомоги у $3 млрд на найближчі місяці.