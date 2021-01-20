Майбутній очільник Пентагону назвав підтримку України пріоритетом для США

Майбутній очільник Пентагону пообіцяв продовжувати активно оцінювати потреби нашої держави в допомозі та вносити корективи

Кандидат обраного президента США Джозефа Байдена на посаду голови Пентагону Ллойд Остін назвав підтримку України «пріоритетом« на тлі її боротьби з російською агресією.

Про це він повідомив напередодні слухань в Сенаті.

«Підтримка США у сфері безпеки з метою нарощування потенціалу українських сил має залишатися пріоритетом», - зазначив він.

Остін наголосив на тому, що «твердо підтримує проведення навчань, забезпечення обладнанням та консультативну підтримку, аби допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність в умовах тривалої агресії з боку Російської Федерації».

Він також підтримав позицію кандидата на посаду голови американського Державного департаменту Ентоні Блінкена щодо надання Україні летальної зброї, «необхідної для захисту». Так, майбутній очільник Пентагону пообіцяв продовжувати активно оцінювати потреби нашої держави в допомозі та вносити корективи, якщо вони необхідні.

За його словами, Україні необхідно досягнути «сталого прогресу у сфері управління та антикорупційних реформ».

Для затвердження Остіна на посаді верхня палата американського Конгресу має провести спільне голосування.