Байден заплакав перед від’їздом з рідного штату на інавгурацію

Після обрання президентом Байден залишився жити в Уілмінгтоні в штаті Делавер

Обраний президент США Джо Байден заплакав, коли говорив прощальну промову у рідному штаті Делавер, перед від'їздом на інавгурацію до Вашингтон. Трансляція велася на його YouTube-каналі.

Зазначається, що Байден виступав у центрі Нацгвардії, названому на честь його померлого сина Байдена Бо.

«Це трохи емоційно для мене. Ми пройшли всю мою кар'єру, пройшли через хороші та погані часи, і я хочу подякувати вам за все. Моїм товаришам зі штату Делавера від імені всієї родини Байденів, присутньої сьогодні, я хочу висловити, які ви важливі для мене і для кожного з нас», ‒ сказав Байден.

Під час промови він пригадав зустріч зі своєю дружиною Джіл у Делавері й те, як його покійний син любив цей штат.

«Коли я помру, Делавер буде вписаний в моє серце, і в серця всіх нас, всіх Байденів», ‒ сказав він.

Раніше повідомлялося, що після обрання президентом Байден залишився жити в Уілмінгтоні в штаті Делавер. Сенатором цього штату він був протягом більше ніж трьох десятиліть. Звідти він керував кампанією та комітетом з інавгурації, там же почав отримувати перші доповіді розвідки.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, у США відбудеться інавгурація Джо Байдена.

Як повідомлялося, кандидат Байдена на пост держсекретаря хоче надавати Україні летальну зброю.