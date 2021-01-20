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    Байден заплакав перед від’їздом з рідного штату на інавгурацію

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    Байден заплакав перед від’їздом з рідного штату на інавгурацію
    Скрін з фото: Reuterc / Tom Brenner

    Після обрання президентом Байден залишився жити в Уілмінгтоні в штаті Делавер

    Обраний президент США Джо Байден заплакав, коли говорив прощальну промову у рідному штаті Делавер, перед від'їздом на інавгурацію до Вашингтон. Трансляція велася на його YouTube-каналі.

    Зазначається, що Байден виступав у центрі Нацгвардії, названому на честь його померлого сина Байдена Бо.

    «Це трохи емоційно для мене. Ми пройшли всю мою кар'єру, пройшли через хороші та погані часи, і я хочу подякувати вам за все. Моїм товаришам зі штату Делавера від імені всієї родини Байденів, присутньої сьогодні, я хочу висловити, які ви важливі для мене і для кожного з нас», ‒ сказав Байден.

    Під час промови він пригадав зустріч зі своєю дружиною Джіл у Делавері й те, як його покійний син любив цей штат.

    «Коли я помру, Делавер буде вписаний в моє серце, і в серця всіх нас, всіх Байденів», ‒ сказав він.

    Раніше повідомлялося, що після обрання президентом Байден залишився жити в Уілмінгтоні в штаті Делавер. Сенатором цього штату він був протягом більше ніж трьох десятиліть. Звідти він керував кампанією та комітетом з інавгурації, там же почав отримувати перші доповіді розвідки.

    Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, у США відбудеться інавгурація Джо Байдена.

    Як повідомлялося, кандидат Байдена на пост держсекретаря хоче надавати Україні летальну зброю.

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    Теги: Джозеф Байден президент інавгурація Вашингтон
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