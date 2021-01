Трамп виступив з прощальним зверненням: відео

Чинний президент США Дональд Трамп виступив з прощальною промовою.

За словами президента, він відчуває гордість, що не почав жодної нової війни, і окремо відзначив, що відновив союзи США з іншими країнами і протистояв Китаю «як ніколи раніше».

Трамп заявив, що зміг відновити силу США всередині країни і за її межами, і зараз боїться втратити впевненість у величі держави.

BREAKING: Pres. Trump delivers his farewell address:



"We built the greatest political movement in the history of our country ... This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous.”pic.twitter.com/4616wgNzWx