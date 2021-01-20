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    У світі

    Трамп виступив з прощальним зверненням: відео

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    Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням - Трамп виступив з прощальним зверненням: відео
    Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням
    Фото: АР

    Трамп заявив, що зміг відновити силу США всередині країни і за її межами

    Чинний президент США Дональд Трамп виступив з прощальною промовою. 

    За словами президента, він відчуває гордість, що не почав жодної нової війни, і окремо відзначив, що відновив союзи США з іншими країнами і протистояв Китаю «як ніколи раніше».

    Трамп заявив, що зміг відновити силу США всередині країни і за її межами, і зараз боїться втратити впевненість у величі держави.

    «Ми молимося за успіх нової адміністрації в забезпеченні безпеки і процвітання Америки», - сказав він.

    Американський лідер також зазначив, що політичного насильства в США, подібного нападу на Капітолій у Вашингтоні, не може бути виправдання.

    За його словами, політичний рух, який він почав, «ще тільки починається».

    Нагадаємо, кандидатуру Вікторії Нуланд, що раніше працювала помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії новообраний президент США Джо Байден пропонує на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.

    До слова, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.

    Як повідомлялося, у Twitter з’явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States). Новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників.

    Теги: США Дональд Трамп президент
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