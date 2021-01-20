Трамп виступив з прощальним зверненням: відео

Трамп заявив, що зміг відновити силу США всередині країни і за її межами

Чинний президент США Дональд Трамп виступив з прощальною промовою.

За словами президента, він відчуває гордість, що не почав жодної нової війни, і окремо відзначив, що відновив союзи США з іншими країнами і протистояв Китаю «як ніколи раніше».

Трамп заявив, що зміг відновити силу США всередині країни і за її межами, і зараз боїться втратити впевненість у величі держави.

BREAKING: Pres. Trump delivers his farewell address:



"We built the greatest political movement in the history of our country ... This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous.”pic.twitter.com/4616wgNzWx — Alex Salvi (@alexsalvinews) January 19, 2021

«Ми молимося за успіх нової адміністрації в забезпеченні безпеки і процвітання Америки», - сказав він.

President Trump: “Thank you and farewell. God bless you. God bless the United States of America.” pic.twitter.com/RTIrcociBX — The Daily Wire (@realDailyWire) January 19, 2021

Американський лідер також зазначив, що політичного насильства в США, подібного нападу на Капітолій у Вашингтоні, не може бути виправдання.

За його словами, політичний рух, який він почав, «ще тільки починається».

Нагадаємо, кандидатуру Вікторії Нуланд, що раніше працювала помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії новообраний президент США Джо Байден пропонує на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.

До слова, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.

Як повідомлялося, у Twitter з’явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States). Новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників.