Кандидат Байдена на пост держсекретаря хоче надавати Україні летальну зброю

Ентоні Блінкен вже три роки підтримує Україну

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтвердив твердий намір адміністрації Байдена забезпечити надання летальної зброї Україні. Про це він заявив під час слухань у Сенаті США у відповідь на запитання сенатора-республіканця Рона Джонсона, передає кореспондент Укрінформу.

«Одна з речей, яку Конгрес зробив одноголосно – це те, що ми виділили $300 млн для надання Україні летальної зброї», – вказав сенатор. Він підкреслив, що уряд Обами так і не реалізував цієї ініціативи, на відміну від адміністрації Трампа.

«Чи продовжуєте ви не поділяти позицію щодо надання цієї оборонної зброї? А чи вважаєте що це рішення Конгресу й адміністрації Трампа було правильним?» – запитав Джонсон.

У відповідь Блінкен сказав: «Сенаторе, я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні».

Кандидат на посаду глави Держдепартаменту США також нагадав, що висловив свою позицію ще три роки тому в публікації The New York Times, і продовжує дотримуватися її.

19 січня у комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США відбулися слухання щодо затвердження Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря. Згодом Сенат має ухвалити рішення шляхом голосування.

Нагадаємо, що майбутній очільник Пентагону Ллойд Остін назвав підтримку України пріоритетом для США.

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