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    Бельгієць виграв у лотерею понад 100 млн євро

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    Лотерея EuroMillions - Бельгієць виграв у лотерею понад 100 млн євро
    Лотерея EuroMillions

    Чоловік грав у лотерею EuroMillions, яка діє у дев’яти країнах Європи

    Громадянин Бельгії зірвав джекпот і виграв у лотерею 107,83 мільйонів євро. Як альтернатива - він може не брати гроші, а обміняти їх на п’ять виграшних номерів.

    Про це повідомляє DeMorgen. 

    Чоловік грав у лотерею EuroMillions, яка діє у дев’яти країнах Європи.

    Цьогорічний джекпот, однак, не перевищив рекорд 2016 року, коли учасник лотереї виграв 168 мільйонів євро.

    У EuroMillions для кращого уявлення суми виграшу порівнюють 107 мільйонів зі 1386 машинами Porsche Cayennes, базова ціна яких близько 777 тисяч євро. Або ж на суму виграшу можна купити 3 тисячі найдорожчих сумок фірми Louis Vuitton.

    Нагадаємо, у літній акції від «Лото-Забава» виграно призів на 1 350 000 гривень.

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