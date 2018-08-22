Бельгієць виграв у лотерею понад 100 млн євро



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Лотерея EuroMillions

Чоловік грав у лотерею EuroMillions, яка діє у дев’яти країнах Європи

Громадянин Бельгії зірвав джекпот і виграв у лотерею 107,83 мільйонів євро. Як альтернатива - він може не брати гроші, а обміняти їх на п’ять виграшних номерів.

Про це повідомляє DeMorgen.

Чоловік грав у лотерею EuroMillions, яка діє у дев’яти країнах Європи.

Цьогорічний джекпот, однак, не перевищив рекорд 2016 року, коли учасник лотереї виграв 168 мільйонів євро.

У EuroMillions для кращого уявлення суми виграшу порівнюють 107 мільйонів зі 1386 машинами Porsche Cayennes, базова ціна яких близько 777 тисяч євро. Або ж на суму виграшу можна купити 3 тисячі найдорожчих сумок фірми Louis Vuitton.

Нагадаємо, у літній акції від «Лото-Забава» виграно призів на 1 350 000 гривень.