Берлін вирішив злізти з російської газової голки – Кулеба

Німеччині потрібно трохи більше часу на те, щоб вирішити свої газові питання

Наразі Німеччина є однією з провідних європейських держав у питанні запровадження ембарго на російські енергоресурси. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, розповідаючи про підсумки своєї поїздки в Берлін.

«Два місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливе, а зараз, і це потрібно відзначити, Німеччина є однією з провідних держав, які дійсно «проштовхують» нафтове ембарго», – сказав Кулеба у відеозверненні.

Міністр уточнив, що обговорюється також введення ембарго на російський газ, і, на думку Кулеби, Берлін «прийняв принципове політичне рішення про необхідність відмови від російського газу, оскільки залежність Німеччини від нього є проблемою».

«Їм потрібно трохи більше часу на те, щоб вирішити свої газові питання. Але дуже важливо розуміти, що Німеччина нарешті усвідомила, що російський газ – це зброя, яка б'є, яку завжди Росія тримає біля скроні і України, і Німеччини, і будь-якої іншої європейської держави», – сказав міністр.

Водночас він зазначив, що в німецькому суспільстві є затяті противники відмови від російських енергоресурсів і передачі Україні необхідного їй озброєння, проте «вони не є більшістю в цій країні». «Тут (у Німеччині. – Ред.) є з ким працювати, щоб рухатися в правильному напрямку», – підсумував Кулеба.

Як повідомлялося, Німеччина готує «кризовий план» на випадок раптового припинення поставок газу з Росії.

Нагадаємо, Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина готова припинити поставки російської нафти найближчим часом.



