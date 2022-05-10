Газовий шантаж РФ: Німеччина готує «кризовий план»

Берлін планує до літа 2024 року покінчити із залежністю від російського газу

Німеччина наближається до своєї межі санкційних заходів проти РФ

Німеччина готує «кризовий план» на випадок раптового припинення поставок газу з Росії. Підготовку плану очолює Міністерство економіки ФРН. Про це повідомляє Reuters.

У Німеччині побоюються, що РФ може призупинити постачання газу в односторонньому порядку.

Згідно з неназваними посадовими особами, план передбачає надання урядом кредитів і гарантій для подальшої підтримки енергетичних підприємств і здійснення контролю над критично важливими компаніями.

За словами джерел, Берлін також може відповідно до плану купувати частки в цих фірмах.

Як вважають посадові особи, ФРН наближається до своєї межі санкційних заходів проти РФ, які вона може ввести, не викликавши при цьому економічний спад в країні.

Зазначимо, Німеччина підтримала поетапне ембарго на російську нафту. Однак у Берліні як і раніше заявляють, що не готові відмовитися від газу з Росії.

Нагадаємо, Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина готова припинити поставки російської нафти найближчим часом.