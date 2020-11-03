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    Без дощів, але з туманами: прогноз погоди на 4 листопада

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    Істотних опадів 4 листопада не очікується&nbsp; - Без дощів, але з туманами: прогноз погоди на 4 листопада
    Істотних опадів 4 листопада не очікується 
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Температура повітря у середу коливатиметься в межах +9+17 градусів

    В Україні 4 листопада температура повітря протягом дня прогріється від +9°C до +17°C

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    «Найближчої доби в Україні буде характер погоди антициклональний, тобто з підвищиним атмосферним тиском», - зазначила синоптик.

    Середа в Україні буде без дощів, хіба наш крайній захід зачепить дощем атмосферний фронт.

    На решті території 4-го листопада - без істотних опадів.

    Температура повітря завтра протягом дня коливатиметься в межах +9°C…+14°C, на Півдні та Сході очікується тепліша погода, +12°C…+17°C.

    Також у середу в Україні очікуються періодичні тумани.

    У Києві середа буде досить комфортною - без дощу, вдень близько +10°C.

    За словами пані Діденко, суттєвіше зниження температури повітря, орієнтовно, передбачається з другої половини наступного тижня.

    прогноз погоди повітря Наталка Діденко
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