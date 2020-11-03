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    Суспільство

    Дощі та мокрий сніг у Карпатах: прогноз погоди на 3 листопада

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    Дощі та мокрий сніг у Карпатах - Дощі та мокрий сніг у Карпатах: прогноз погоди на 3 листопада
    Дощі та мокрий сніг у Карпатах

    У північних і центральних областях вночі та вранці місцями туман

    У вівторок, 3 листопада, в України буде переважно дощова та прохолодна погода.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    Синоптики обіцяють у західних областях помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом.

    У східних областях, вночі також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

    Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, у Карпатах 0-3° тепла, вдень 8-13°, на крайньому заході країни до 15°.

    Прогноз погоди в УкраїніПрогноз погоди в Україні

    У Києві 3 листопада буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°. 

    прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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