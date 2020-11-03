Дощі та мокрий сніг у Карпатах: прогноз погоди на 3 листопада

Дощі та мокрий сніг у Карпатах

У північних і центральних областях вночі та вранці місцями туман

У вівторок, 3 листопада, в України буде переважно дощова та прохолодна погода.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють у західних областях помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом.

У східних областях, вночі також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, у Карпатах 0-3° тепла, вдень 8-13°, на крайньому заході країни до 15°.

Прогноз погоди в Україні

У Києві 3 листопада буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.