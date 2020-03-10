Без опадів та до 18 тепла: прогноз погоди в Україні на 10 березня



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В Україні буде сонячно, до 18 градусів тепла

На Лівобережжі стовпчики термометрів піднімуться до 15 – 17 градусів тепла

10 березня в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці туман, вночі місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +11...+13 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі та вранці місцями туман, без істотних опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0..+7 градусів, вдень +4...+12 градусів.

У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...-3 градуси.

На півночі хмарно з проясненнями, вночі часом невеликий дощ, вдень без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 3-8 м/с, температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +10...+16 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +9...+18 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +11...+19 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +13...+20 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів.