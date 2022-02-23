Боррель потролив російських депутатів: тепер ні шопінгу в Мілані, ні вечірок у Сен-Тропе

Боррель потролив росіян та видалив свій твіт про заборону шопінгу в Мілані для депутатів Держдуми

Через деякий час Боррель видалив свій твіт

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель видалив твіт про заборону шопінгу в Мілані та вечірок у Сен-Тропе для депутатів Держдуми.

Раніше Боррель заявив, що держави-члени Європейського Союзу погодили пакет нових антиросійських санкцій у зв’язку із визнанням РФ незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

За його словами, це рішення вдалося погодити, незважаючи на різні погляди у 27 членів ЄС. Боррель визнав, що санкції не мають чарівної дії, але є «болючими».

У санкційний список потрапили усі 321 депутат Держдуми, які підтримали визнання квазіреспублік, російські фізичні та юридичні особи, включаючи політиків, оборонний сектор, а також банки і організації, що фінансують операції Росії на Донбасі.

«Більше жодного шопінгу в Мілані, вечірок у Сен-Тропе та алмазів в Антверпені. І це перший крок», — стисло охарактеризував санкції Боррель на своїй сторінці в Twitter.

Пізніше це повідомлення пропало з підтвердженого облікового запису представника ЄС. При цьому у гілці залишилося два з чотирьох твітів, пронумерованих як 1/4 та 2/4.

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».