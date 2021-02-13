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    Безхатченко розсмішив мера Рівного проханням про біотуалети (відео)

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    Безхатченко розсмішив мера Рівного проханням про біотуалети (відео)

    Мер Рівного пообіцяв, що туалети повернуть на місце

    У Рівному безхатченко звернувся до міського голови Олександра Третяка з проханням повернути у центр міста біотуалети.

    Про це повідомляє suspilne.rivne.

    «Було два біотуалети у центрі міста. Зараз немає жодного. Якщо, Боже борони, людина схоче піти до туалету, куди йому йти, під дерево?», – зауважив мешканець Рівного Андрій журналістам Суспільного.

    Міського голову дане звернення здивувало та повеселило.

    «Я дізнаюся в чому справа, хто позбавив права безхатченків користуватися такими благами, досягненнями суспільства і обов'язкового випишу догану», – зазначив пан Третяк.

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    Допис, поширений Суспільне Рівне (@suspilne.rivne)

    Мер пообіцяв, що туалети повернуть на місце.

    До слова, мешканка Рівного померла після домашніх пологів, на яких була присутня «духовна акушерка».

    34-річна жінка померла в місцевій лікарні, куди її доставили після домашніх пологів. Вона народила хлопчика вагою 4,5 кг, його життю нічого не загрожує. Як повідомляє пресслужба поліції Рівненської області, під час вагітності жінка не зверталася до лікарів і не перебувала на медичних обліках.

    Теги: мер Рівне безхатченки Instagram
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