Lucasfilm розірвав контракт з акторкою із «Мандалорця» через пости у соцмережах

Акторка порівняла республіканців з євреями у Голокост

Кіностудія Lucasfilm і агентство UTA розірвали контракти з актрисою Джиною Карано, яка грала одну з головних ролей (Кара Дюн) у серіалі «Мандалорець».

Як пишуть The Hollywood Reporter і Variety, причиною стали пости Карано в соцмережах, які викликали різку критику.

«Карано більше не працює зі студією [...]. Її пости в соцмережах, що порочать людей на підставі їхньої культурної та релігійної приналежності, огидні та неприйнятні», – заявили в Lucasfilm.

10 лютого Карано у сторіс Instagram порівняла республіканців з євреями під час Голокосту. «Євреїв били на вулицях не нацистські солдати, а їхні сусіди... навіть діти», – написала Карано, заявивши, що сьогодні у США бути республіканцем – все одно, що бути євреєм за часів Адольфа Гітлера.

Через кілька годин у Twitter зʼявився хештег #FireGinaCarano з вимогою звільнити Карано. Прихильники актриси запустили хештег #StandWithGinaCaranо, що викликало гарячі суперечки. Сама Карано у Twitter опублікувала мем, який говорить, що підозрюваний у торгівлі людьми Джеффрі Епштейн не скоював самогубства у вʼязниці.

Карано не раз критикували за політичні погляди і пости. У листопаді 2020 року вона висміювала носіння медичних масок і підтримувала заяви Дональда Трампа про сфальсифіковані вибори у США.

Читайте також: