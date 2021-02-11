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    Lucasfilm розірвав контракт з акторкою із «Мандалорця» через пости у соцмережах

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    Джина Карано грала одну з&nbsp;головних ролей (Кара Дюн) у серіалі &laquo;Мандалорець&raquo;<b>&nbsp;</b> - Lucasfilm розірвав контракт з акторкою із «Мандалорця» через пости у соцмережах
    Джина Карано грала одну з головних ролей (Кара Дюн) у серіалі «Мандалорець» 
    Фото з відкритих джерел

    Акторка порівняла республіканців з євреями у Голокост

    Кіностудія Lucasfilm і агентство UTA розірвали контракти з актрисою Джиною Карано, яка грала одну з головних ролей (Кара Дюн) у серіалі «Мандалорець».

    Як пишуть The Hollywood Reporter і Variety, причиною стали пости Карано в соцмережах, які викликали різку критику.

    «Карано більше не працює зі студією [...]. Її пости в соцмережах, що порочать людей на підставі їхньої культурної та релігійної приналежності, огидні та неприйнятні», – заявили в Lucasfilm.

    10 лютого Карано у сторіс Instagram порівняла республіканців з євреями під час Голокосту. «Євреїв били на вулицях не нацистські солдати, а їхні сусіди... навіть діти», – написала Карано, заявивши, що сьогодні у США бути республіканцем – все одно, що бути євреєм за часів Адольфа Гітлера.

    Через кілька годин у Twitter зʼявився хештег #FireGinaCarano з вимогою звільнити Карано. Прихильники актриси запустили хештег #StandWithGinaCaranо, що викликало гарячі суперечки. Сама Карано у Twitter опублікувала мем, який говорить, що підозрюваний у торгівлі людьми Джеффрі Епштейн не скоював самогубства у вʼязниці.

    Карано не раз критикували за політичні погляди і пости. У листопаді 2020 року вона висміювала носіння медичних масок і підтримувала заяви Дональда Трампа про сфальсифіковані вибори у США.

     Читайте також: 
    Теги: США скандал вибори у США актриса артист Twitter актор Голокост Instagram кіностудія
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