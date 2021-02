Відомий футболіст першим у світі набрав 500 мільйонів підписників у соцмережах

Португальський футболіст Кріштіану Роналду став першою людиною, яка зуміла набрати 500 мільйонів підписників у соціальних мережах.

У нього 261 мільйон фоловерів в Instagram, 148 мільйонів у Facebook і 91 мільйон у Twitter.

36-річний португалець є нападником італійського клубу «Ювентус». Свою професійну кар’єру він розпочинав у португальському «Спортінгу», згодом перейшов до англійського «Манчестер Юнайтед», пізніше – до іспанського «Реала» з Мадрида.

