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    У світі

    Відомий футболіст першим у світі набрав 500 мільйонів підписників у соцмережах

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    36-річний португалець є нападником італійського клубу &laquo;Ювентус&raquo; - Відомий футболіст першим у світі набрав 500 мільйонів підписників у соцмережах
    36-річний португалець є нападником італійського клубу «Ювентус»

    Роналду - один з найпопулярніших футболістів в світі

    Португальський футболіст Кріштіану Роналду став першою людиною, яка зуміла набрати 500 мільйонів підписників у соціальних мережах.

    У нього 261 мільйон фоловерів в Instagram, 148 мільйонів у Facebook і 91 мільйон у Twitter.

    36-річний португалець є нападником італійського клубу «Ювентус». Свою професійну кар’єру він розпочинав у португальському «Спортінгу», згодом перейшов до англійського «Манчестер Юнайтед», пізніше – до іспанського «Реала» з Мадрида.

    Теги: Манчестер Facebook Twitter Instagram Кріштіану Роналду
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