Безкоштовне метро і кіно. Мер Дніпра оприлюднив приголомшливе розпорядження

Мер Дніпра пропонує невакцинованим підлеглим звільнятися з посад

Міський голова Дніпра Борис Філатов підписав розпорядження, яким зобов'язав вакцинуватися від коронавірусу всіх співробітників мерії. Якщо хто-небудь відмовляється від щеплення, він зобов'язаний щотижня надавати за місцем роботи довідку з негативним ПЛР-тестом, як це заведено в мерії Нью-Йорка. Крім того, для вакцинованих другий дозою дніпрян мер також передбачив приємні бонуси.

«Всім знову провакцинованими землякам буде надано безкоштовний проїзд в міському електротранспорті і метро. Ну, і як додаткова «плюшка» – будемо ходити в кіно безкоштовно», – написав він та оприлюднив відповідне розпорядження.

«Батогом і пряником. Бережіть себе. «Дельта» на порозі», – нагадав мер.

До слова, за тиждень у Києві стартує подача заявок на перепустки у транспорт.

Крім того, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців. «Україна буде змушена вводити обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що в разі погіршення епідемічної ситуації працюватимуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (на даний час щеплено лише половину педагогів). На мою думку, аналогічні обмеження логічно ввести для транспортників, підприємств громадського харчування і комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж учитель», – зазначив Михайло Радуцький.

Зазначимо, кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн.

Напередодні повідомлялося, що у двох областях країни зафіксовано перевищення епідемічних нормативів.



