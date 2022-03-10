Окупанти обстріляли аеропорт на Дніпропетровщині

Вілкул застерг місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Дві ракети вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул у Facebook.

«Тільки що два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали», – сказав Вілкул.

Вілкул застерг місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше в Кривому Розі людей із мікрорайону Інгулець перевозили до інших місць через можливе наближення російських окупантів до міста.

Сьогодні окупанти обстрілюють центр Маріуполя, влучили у Приазовський університет. Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.

З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина й дістали поранень понад 100 дітей.

Читайте також: