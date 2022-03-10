Окупанти обстріляли аеропорт на Дніпропетровщині
Вілкул застерг місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Дві ракети вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул у Facebook.
«Тільки що два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали», – сказав Вілкул.
Вілкул застерг місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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