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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли аеропорт на Дніпропетровщині

    Окупанти обстріляли аеропорт на Дніпропетровщині
    фото з відкритих джерел

    Вілкул застерг місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

    Дві ракети вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул у Facebook.

    «Тільки що два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали», – сказав Вілкул.

    Вілкул застерг місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

    Раніше в Кривому Розі людей із мікрорайону Інгулець перевозили до інших місць через можливе наближення російських окупантів до міста.

    Сьогодні окупанти обстрілюють центр Маріуполя, влучили у Приазовський університет. Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.

    З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина й дістали поранень понад 100 дітей.

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    Теги: окупанти Дніпро аеропорт Олександр Вілкул Дніпропетровщина
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    Окупанти обстріляли аеропорт на Дніпропетровщині