Безповоротні втрати української армії у 2017-му склали майже 200 військових

Станом на 18 грудня безповоротні втрати ЗСУ у нинішньому році становлять 191 військовослужбовець

Безповоротні втрати Збройних сил України в 2017 році складають майже дві сотні військовослужбовців. Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит ВВС Україна. Зокрема, у повідомленні вказується, що станом на 18 грудня безповоротні втрати української армії у нинішньому році становлять 191 військовослужбовець. Безповоротні втрати включають у себе



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Станом на 18 грудня безповоротні втрати ЗСУ у нинішньому році становлять 191 військовослужбовець

Безповоротні втрати Збройних сил України в 2017 році складають майже дві сотні військовослужбовців. Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит ВВС Україна.

Зокрема, у повідомленні вказується, що станом на 18 грудня безповоротні втрати української армії у нинішньому році становлять 191 військовослужбовець. Безповоротні втрати включають у себе загиблих у боях, зниклих безвісти та полонених.

Ще 174 бійців були поранені.

А загалом санітарні втрати української армії у 2017 році (поранені, травмовані та хворі) складають 1265 військовослужбовців.

Також у Генштабі додають, що протягом 2017 року на контрактну службу до ЗСУ вступило 35 220 осіб.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув та не отримав поранення, окрім того незаконні збройні формування суттєво зменшили кількість провокацій.