Безсмертний з дітьми проголосував на виборах президента (фото)



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Безсмертний заявив журналістам, що сьогодні українці «голосують за завтрашній день» Фото Олександра Косарєва

На виборчу дільницю Роман Безсмертний прийшов разом з дружиною Тетяною та дітьми

Кандидат у президенти Роман Безсмертний проголосував на виборчій дільниці у місті Києві на вул. Євгена Коновальця, 36А. Він прийшов разом з дружиною Тетяною та дітьми.

Безсмертний заявив журналістам, що сьогодні українці «голосують за завтрашній день».

«Важливо, щоб кожен із нас сьогодні голосував розумом, робив розумний вибір, бо перед Україною дуже складний іспит. Поруч з буденними проблемами є війна. Якщо вдасться вирішити це важке питання, українці будуть щасливими», - зазначив політик.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.