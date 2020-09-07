Білецький стверджує, що влада приховує кількість загиблих під час обстрілу на Донбасі



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За словами першого командира Азову недільні події свідчать про цілковиту втрату контролю над ситуацією з боку президента Зеленського

«Верховного головнокомандувача у нас не існує. Є людина, яка може бути «не лохом» тільки коли треба бикувати перед молодими хлопцями-ветеранами»

Лідер Національного Корпусу Андрій Білецький запевняє, що влада та командування ООС приховують реальну кількість втрат внаслідок недільного обстрілу українських позицій на Донбасі. Про це йдеться в його телеграм-каналі.

«14 бригада: 1 військовий загинув від кулі снайпера в голову. 79 бригада: 1 загинув, 1 поранений – АГС (автоматичний гранатомет – ред.) в окоп. За моїми даними, зараз Зеленський істерично ініціює ТКГ. В Офісі президента розглядають можливість відходу з усіх спірних ділянок аби «не провокувати мирних сепаратистів», – написав Білецький.

За словами першого командира Азову недільні події свідчать про цілковиту втрату контролю над ситуацією з боку президента Зеленського.

«Висновок – верховного головнокомандувача у нас взагалі не існує. Є людина, яка може бути «не лохом» тільки коли треба бикувати перед молодими хлопцями-ветеранами», – зазначив він.

Нагадаємо, 6 вересня збройні формування РФ вдруге порушили перемир’я й відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу загинув військовий.

До слова, бойовики зірвали перемир’я на Донбасі, поранено військового.

Нагадаємо, у неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

Як повідомлялося, 6 вересня, біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.