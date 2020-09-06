Російські окупанти порушили перемир’я, загинув український військовий



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Російські терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, неподалік Причепилівки, що на Луганщині

Підрозділи ЗСУ застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч

6 вересня збройні формування РФ вдруге порушили перемир’я й відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу загинув військовий.

Про це повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил

«Сьогодні, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації вдруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, неподалік Причепилівки, що на Луганщині.

На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення не сумісне з життям».

«У відповідь на обстріл підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються».

До слова, бойовики зірвали перемир’я на Донбасі, поранено військового.

Нагадаємо, у неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

Як повідомлялося, 6 вересня, біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.

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