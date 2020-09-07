Труханов розповів, куди відбуксирують танкер Delfi після підйому



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Затонулий біля одеського пляжу «Дельфін» танкер Delfi

Наразі закінчується відкачка води з танкера

Біля Одеси тривають роботи з підйому затонулого танкера Delfi, який мають відбуксирувати до Чорноморська. Про це написав у Facebook мер Одеси Геннадій Труханов.

«Ми перейшли до фінального етапу операції з підйому Delfi. В даний момент закінчується відкачка води з танкера. Після того, як судно збалансують, його за допомогою баржі і буксира відбуксирують до Чорноморська», – написав Труханов.

Одеський градоначальник впевнений, що роботи з підйому танкера потрібно було організувати раніше.

«Не сумніваюся в тому, що всі ці роботи можна (і потрібно!) Було організувати набагато раніше і не затягувати процес. Тому дуже радий, що питанням займаються фахівці, а не політичні діячі», – написав він.

Мер міста Геннадій Труханов записав відео на тлі лежачого танкера про фінальному етапі його підняття і висловив упевненість, що затонуле судно буде транспортовано в порт в Чорноморськ вже найближчим часом. На що міністр інфраструктури Владислав Криклій задав йому питання: «Товариш мер, а до чого тут ви?».

Крім цього Криклій заявив, що місцеві політики Одеси, які «нічого не зробили для підняття танкера Delfi, зараз жваво піаряться на ньому».

«Що таке передвиборне божевілля. Одеса, пляж Дельфін. Прямо зараз, один місцевий політик, який сильно хоче бути знову переобраний, робить відеозйомку біля затонулого Делфі. Переконаний, що буде розповідати як сильно працював щоб підняти затонуле судно (хто знає, можливо подумки), і без нього взагалі нічого б не сталося, але ми добре розуміємо, що його цікавить виключно підняття власних рейтингів, а не танкера. На жаль, безпосередньо до підняття Делфі не було раніше такого живого інтересу і допомогу АМПУ або виконавці не пропонувалася. Не дивуйтеся якщо в Інтернет або ТБ просторі зустрінете велику кількість рятувальників в цьому та інших питаннях, вибори наближаються», – обурився міністр.

Також, Офіс президента повністю курирує процес підняття танкера, а Володимир Зеленський повинен встигнути приїхати презентувати одеську команду «Слуг народу», які йдуть на місцеві вибори під «зеленими прапорами».

Нагадаємо, що у Одесі розпочато фінальний етап підняття затонулого танкера Delfi.

До слова, напередодні суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.

Зазначимо, що 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

Як відомо, на корпусі танкера Delfi за 9 місяців утворилася величезна пробоїна. Її доведеться герметизувати.

Також, роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть відстрочити через сезон штормів; точну дату завершення робіт у Міністерстві інфраструктури не називають.

26 серпня було завершено перший етап підйому танкера Delfi в Одесі. Напередодні вдень його поставили на кіль.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Кілька разів протягом літа судно намагалися підняти. Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.