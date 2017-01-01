Били і катувати струмом: кримський правозахисник заявив про тортури з боку ФСБ

У свідченнях, які, за словами Машаріпова, були отримані під тортурами, він вказав, що був «агентом СБУ і виконував його завдання»

Кримський правозахисник Юнус Машаріпов заявив про тортури з боку співробітників Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ). Про це повідомляє «Радіо Свобода». Машаріпов розповів, що в управлінні ФСБ в Ялті його допитували про часті поїздки на материкову Україну. Він сказав, що з 2014 року займався правозахисною діяльністю,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Силовики ФСБ Росії

У свідченнях, які, за словами Машаріпова, були отримані під тортурами, він вказав, що був «агентом СБУ і виконував його завдання»

Кримський правозахисник Юнус Машаріпов заявив про тортури з боку співробітників Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Машаріпов розповів, що в управлінні ФСБ в Ялті його допитували про часті поїздки на материкову Україну. Він сказав, що з 2014 року займався правозахисною діяльністю, «повідомляючи організаціям про порушення прав дітей, інвалідів, пенсіонерів».

Після цього Машаріпова, за його словами, почали бити і катувати електричним струмом. Правозахисник стверджує, що йому довелося обмовити себе. У свідченнях, які, за словами Машаріпова, були отримані під тортурами, він вказав, що був «агентом СБУ і виконував його завдання».

Проти правозахисника порушили кримінальну справу за звинуваченням у виготовленні вибухового пристрою.

Раніше Машаріпов заявив, що 27 вересня 2017 року невідомі напали на нього, побили, а потім доставили в будівлю управління ФСБ в Ялті. 27 вересня він був заарештований Ялтинським міським судом на два місяці за звинуваченням у виготовленні вибухового пристрою. Під час засідання суду правозахисник заявляв про тортури, однак реакції суду не було. Від надання свідчень Машаріпов відмовився.

«На даний момент співробітники ФСБ загрожують мені розправою, доправленням у психлікарню на все життя через те, що за статтею 51 я відмовився від даних мною показань внаслідок тортур», – підкреслив обвинувачений.

У своїй заяві Машаріпов попросив президента України Петра Порошенка захистити його і зробити все можливе для його звільнення. Таку ж заяву було направлено на ім’я керівника управління ФСБ Росії по анекосваному Криму Віктора Палагіна. Реакція відомства на даний момент невідома.

До слова, підконтрольний Кремлю «Роздольненський районний суд» у Криму 1 грудня вирішив відпустити під домашній арешт українського активіста Володимира Балуха, який перебував у СІЗО.

Балух після звільнення заявив, що «маленька перемога вже є».