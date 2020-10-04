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    Лікар Трампа визнав, що рівень кисню в його крові двічі знижувався

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    Сьогодні Дональд Трамп &laquo;почуває себе добре&raquo; - Лікар Трампа визнав, що рівень кисню в його крові двічі знижувався
    Сьогодні Дональд Трамп «почуває себе добре»

    У п’ятницю в Дональда Трампа була висока температура, а насиченість киснем тимчасово опускалася нижче за 94%

    Лікар Брайан Гарібальді, який входить до медичної команди президента США Дональда Трампа, заявив, що його можуть виписати зі шпиталю вже в понеділок. Водночас рівень насиченості киснем президента двічі знижувався.

    Про це інформує CNN.

    За словами Гарібальді, Трамп випив другу дозу ремдесивіру в суботу, і «сьогодні він почуває себе добре».

    «Якщо він продовжуватиме виглядати й почуватися так само добре, як і сьогодні, ми сподіваємося запланувати виписку до Білого дому вже завтра, де він зможе продовжити курс лікування», – заявив лікар.

    Окрім цього, лікар Дональда Трампа Шон Конлі розповів, що у президента двічі було зниження насиченості кисню в крові. За його словами, у п’ятницю у Трампа була висока температура, а насиченість киснем тимчасово опускалася нижче за 94%.

    «Враховуючи ці події, я був стурбований можливим швидким прогресуванням хвороби. Я порекомендував президентові спробувати додатковий кисень, подивитися, як він реагуватиме. Він був переконаний, що йому це не потрібно. Він не задихався. Він був втомлений, у нього була температура. Приблизно через хвилину рівень насиченості киснем був понад 95%. Він протримався на цьому приблизно годину, і потім додатковий кисень вже був не потрібним», – сказав Конлі.

    Лікар каже, що того дня Трамп уже підіймався з ліжка й пересувався зі слабкими симптомами.

    Зазначимо, у суботу ввечері телеканал CNN повідомив, що наступні 48 годин будуть критичними для хворого на Covid-19 Трампа.

    Нагадаємо, у суботу лікар президента США Дональда Трампа розповів, що американський лідер почуває себе добре. 

    Натомість ЗМІ повідомляють, що 2 жовтня хворому на Covid-19 Трампу знадобився кисень.

    Зазначимо, у п'ятницю хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

    Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

    Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

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