Хворий на Covid-19 Трамп залишив лікарню, щоб подякувати прихильникам

У п'ятницю президент США Трамп потрапив до лікарні з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп, який на днях був госпіталізований після зараження коронавірусом, ненадовго покинув лікарню, щоб подякувати своїм прихильниками за підтримку.

Про це повідомляє американські ЗМІ.

Глава Білого дому проїхав на машині повз натовп людей, які зібралися, щоб висловити йому свою підтримку. Трамп привітав їх і помахав рукою.

Відзначається, що в машині з Трампом під час поїздки перебували інші люди, і всі вони були в масках. Після цього президент повернувся в свою палату в лікарні.

