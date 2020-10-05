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    Хворий на Covid-19 Трамп залишив лікарню, щоб подякувати прихильникам

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    Глава Білого дому проїхав на машині повз натовп людей і помахав їм рукою - Хворий на Covid-19 Трамп залишив лікарню, щоб подякувати прихильникам
    Глава Білого дому проїхав на машині повз натовп людей і помахав їм рукою
    Фото: Reuters

    У п'ятницю президент США Трамп потрапив до лікарні з коронавірусом

    Президент США Дональд Трамп, який на днях був госпіталізований після зараження коронавірусом, ненадовго покинув лікарню, щоб подякувати своїм прихильниками за підтримку.

    Про це повідомляє американські ЗМІ.

    Глава Білого дому проїхав на машині повз натовп людей, які зібралися, щоб висловити йому свою підтримку. Трамп привітав їх і помахав рукою.

    Відзначається, що в машині з Трампом під час поїздки перебували інші люди, і всі вони були в масках. Після цього президент повернувся в свою палату в лікарні.

    Нагадаємо, лікар Трампа визнав, що рівень кисню в його крові двічі знижувався.

    Зазначимо, у суботу ввечері телеканал CNN повідомив, що наступні 48 годин будуть критичними для хворого на Covid-19 Трампа.

    Як відомо, у суботу лікар президента США Дональда Трампа розповів, що американський лідер почуває себе добре. 

    Натомість ЗМІ повідомляють, що 2 жовтня хворому на Covid-19 Трампу знадобився кисень.

    Зазначимо, у п'ятницю хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

    Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

    Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

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