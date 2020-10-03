ЗМІ: хворому на Covid-19 Трампу знадобився кисень



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Лікар президента США Шон Конлі не відповів на питання журналістів про кисневу терапію Трампа

Президент США у п'ятницю, перебуваючи у Білому домі, отримав кисневу терапію

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 2 жовтня, потребував додаткового кисню, після цього його госпіталізували.

Про це пише The Associated Press з посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних зі станом Трампа.

Видання зазначає, що президент США у п'ятницю, перебуваючи у Білому домі, отримав кисневу терапію.

Варто зауважити, що під час суботнього брифінгу лікаря президента США Шона Конлі він не відповів на питання журналістів про кисневу терапію політика, лише зазначив, що станом на суботу Трамп обходиться без неї і приймає ліки.

«За словами людини, знайомої зі станом Трампа, деякі життєво важливі функції президента за останню добу викликали стурбованість. Людина, що не уповноважена публічно виступати, на умовах анонімності заявила, що наступні 48 годин будуть вирішальними», – пише The Associated Press.

Зазначимо, у суботу ввечері телеканал CNN також повідомив, що наступні 48 годин будуть критичними для хворого на Covid-19 Трампа.

Нагадаємо, у суботу лікар президента США Дональда Трампа розповів, що американський лідер почуває себе добре.

Зазначимо, хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.