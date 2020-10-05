ЗМІ: Трамп приховав результати першого тесту на коронавірус



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Дональд Трамп не повідомив результати свого експрес-тесту на коронавірус

Трамп начебто просив одного зі своїх помічників, обізнаного про результати першого тесту, не розголошувати їх

Президент США Дональд Трамп не повідомив про перший позитивний результат тесту на Covid-19. Він знав, що хворий, ще до появи в ефірі телеканалу Fox News, де розповів про діагноз своєї помічниці Хоуп Хікс, але приховав результат свого експрес-тесту.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

В інтерв'ю журналісту Шону Хенніті Трамп тоді сказав, що здав тест, однак підкреслив, що не знає результатів.

За даними WSJ, Трамп до цього часу вже знав про результати першого експрес-тесту, проте очікував появи результатів другої, ретельнішої і точнішої медичної перевірки.

Згідно з правилами для співробітників Білого дому, друга, більш точна перевірка на коронавірус робиться при виявленні зараження експрес-тестом.

Крім того, за словами джерела, Трамп в приватній бесіді просив одного зі своїх помічників, обізнаного про результати першого тесту, не розголошувати їх.

«Нікому не кажи», – цитує The Wall Street Journal главу Білого дому.

Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

Зазначимо, у п'ятницю хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

ЗМІ повідомляють, що 2 жовтня хворому на Covid-19 Трампу знадобився кисень.

Також у суботу ввечері телеканал CNN повідомив, що наступні 48 годин будуть критичними для хворого на Covid-19 Трампа.

Згодом лікар Трампа визнав, що рівень кисню в його крові двічі знижувався.

До слова, 5 жовтня Дональд Трамп ненадовго покинув лікарню на авто, щоб подякувати своїм прихильниками за підтримку.