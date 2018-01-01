Білий дім: Трамп має намір балотуватися на пост президента США в 2020 році
- Сьогодні, 07:25
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Співробітник Білого дому підтвердивши рішучість президента США знову взяти участь у виборах
Заступник прес-секретаря Білого дому заявив про те, що Дональд Трамп має намір ще раз висунути свою кандидатуру на пост глави держави на виборах 2020 році.
Про це він заявив у понеділок журналістам у Нешвіллі (штат Теннессі), де Трамп виступав перед фермерами, йдеться в стенограмі на сайті Білого дому.
«Безумовно він збирається знову поборотися за посаду президента на наступних виборах», - сказав Гідлі.
Представники ЗМІ попросили його прокоментувати виступ популярної телеведучої Опри Уїнфрі в неділю в Лос-Анджелесі на 75-й церемонії вручення премій «Золотий глобус», після якого низка американських ЗМІ повідомила, посилаючись на джерела, що вона розглядає можливість участі в президентських виборах в 2020 році.
За словами Гідлі, він не обговорював з Трампом цю промову Уїнфрі.
Після чого його запитали щодо планів самого Трампа знову брати участь в гонці за президентське крісло.
Спочатку співробітник Білого дому намагався віджартуватись, порадивши журналістам дочекатися офіційного початку кампанії, але після запитання, чи є у нього сумніви з приводу наміру Трампа переобратися на другий термін, він відповів негативно, підтвердивши рішучість президента США знову взяти участь у виборах.
Нагадаємо, ЗМІ дізналися деталі робочого розкладу Дональда Трампа. За інформацією медіа, Трамп починає робочі зустрічі пізніше, ніж починали 43-й президент США Джордж Буш-молодший і його наступник на посту президента Барак Обама.
Раніше стало відомо, що юристи Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером. Слідчі дії мають відбутися в межах розслідування справи про втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.
Джерело: 112 Україна