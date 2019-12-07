Білий дім відмовився від участі у слуханнях щодо імпічменту Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше в Палаті представників вже висловлювали жаль через відмову Трампа брати участь у попередньому засіданні Фото: Reuters

Слухання призначені на наступний тиждень

Білий дім відмовився брати участь у слуханнях Палати представників Конгресу США у межах імпічменту президента Дональда Трампа, які відбудуться наступного тижня.

Про це повідомило агентство Reuters.

У листі до голови юридичного комітету Палати представників США Джерольда Надлера адвокат Білого дому Пет Чіполлоне назвав розслідування у межах імпічменту «абсолютно необґрунтованим» і закликав представників Демократичної партії негайно припинити його.

Водночас лист не містить конкретної причини відмови від участі.

Слухання призначені на наступний тиждень. Їхньою метою є встановити, які конкретно правопорушення, що передбачають імпічмент, є підстави висунути президенту.

Кіполлоне також звинуватив демократів-членів Комітету з питань правосуддя в тому, що вони нібито марнують час Америки «цим спектаклем».

Він заявив, що ухвалення обвинувачення Трампу за статтями, які передбачають імпічмент, буде дорівнюватиме «нерозважливому зловживанню владою».

«Який би курс ви не обрали, президент вже заявляв: «якщо хочете усунути мене від влади, зробіть це зараз, швидко, щоб ми могли провести чесні слухання в Сенаті і наша країна мала можливість повернутися до своїх справ», – написав Кіполлоне, зацитувавши твіт, який Трамп оприлюднив на цьому тижні.

1 грудня Кіполлоне вже надсилав Недлеру листа, в якому повідомляв про відмову Білого дому брати участь у попередніх слуханнях. В Комітеті з питань правосуддя висловили жаль із цього приводу.