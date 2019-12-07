Оприлюднено топ найкращих і найгірших міст світу для переїзду



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Тайбей, столиця Тайваню – найкраще місто для переїзду

Українські міста в рейтингу не розглядалися

Міжнародна експертна група склала список найкращих і найгірших міст світу для переїзду емігрантів. Дані рейтингу Expat City Ranking 2019 оприлюднив Internations.org.

Згідно з повідомленням, рейтинг із 82 міст по всьому світу очолила столиця Тайваню Тайбей. Місто другий рік поспіль займає першу позицію. Пояснюється це тим, що всі критерії опитування знаходяться на однаковому високому рівні. Близько 96% експертів відзначили високу якість життя, місцевий транспорт, систему охорони здоров’я.

Також у Топ-10 найкращих міст для переїзду в якості емігранта увійшли:

Куала-Лумпур (столиця Малайзії);

Хошимін (В’єтнам);

Сінгапур;

Монреаль (Канада);

Лісабон (Португалія);

Барселона (Іспанія);

Цуг (Швейцарія);

Гаага (Нідерланди);

Базель (Швейцарія).

Крім того, найгіршим місцем для переїзду назвали Ель-Кувейт з дуже дорогою вартістю житла, послуг, складною адаптацією і дискримінацією.

Топ-10 найгірших міст для переїзду виглядає так:

Ель-Кувейт (Кувейт);

Рим (Італія);

Мілан (Італія);

Лагос (Нігерія);

Париж (Франція);

Сан-Франциско (США);

Лос-Анджелес (США);

Ліма (Перу);

Нью-Йорк (США);

Янгон (М’янма).

Зазначається, що в опитуванні Expat Insider 2019 брали участь понад 20 тис. громадян, що переїхали жити в іншу країну. Вони описали понад 25 різних аспектів, таких як якість і вартість життя, перспективи для пошуку роботи і кар’єри, наявність житла, лояльність місцевого населення, можливості для дозвілля і т.д.

Як повідомлялося, стало відомо, яке місто визнано найкомфортнішим в Україні.