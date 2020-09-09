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    Білорусь готова воювати за Росію – Лукашенко

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    Олександр&nbsp;<span>Лукашенко дав інтерв'ю російським ЗМІ</span> - Білорусь готова воювати за Росію – Лукашенко
    Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російським ЗМІ

    Лукашенко заявив, що у Росії і Білорусі «єдина армія»

    Білорусь вступить у війну в разі агресії проти Росії з боку країн Заходу. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ.

    «Якби хтось здійснював агресію проти Росії через Білорусь або поруч з Білоруссю, а зона відповідальності ОДКБ в нашій і Союзній державі - Захід..., білоруська армія - 60 тис. багнетів, 65, - вона вступає у війну. І російське угруповання, воно теж прописане за планом, яке нас підтримує, воно з нами відторгує агресію на західному напрямку. Це наша зона відповідальності... Якби раптом це сталося на західному напрямку, на північ від або південніше, ми б негайно захищали Росію», - заявив він.

    При цьому Лукашенко допустив військову агресію Росії в разі виходу Мінська з союзних договорів. За його словами, вихід з Організації Договору про колективну безпеку обернеться тим, що Білорусь не зможе закуповувати зброю за внутрішньоросійськими цінами.

    «Росія продала б, але якщо вони (опозиція, - ред.) пропонують вступити в НАТО, то ви ж знаєте вимоги: негайно натовську зброю. І що вони сюди поставлять? Мотлох для початку. А потім можеш і купити. Але це коштуватиме в п'ять разів дорожче, ніж сьогодні ми купуємо в Росії. Буде ця армія? Не буде», - заявив Лукашенко.

    Він також підкреслив, що Росія не стане спокійно дивитися, якщо Білорусь зважиться вийти з ОДКБ і вступить у НАТО.

    «Не дуже приємно, якщо танки під Смоленськом. Росія цьому категорично перешкодить. І в що ми перетворимо Білорусь? У центр військових дій - зіткнення між Росією і блоком НАТО», - додав Лукашенко.

    За його словами, Білорусь посилила охорону своїх кордонів в усіх напрямках, крім кордону з Росією.

    «Нас спробували трошки полоскотати, як я зараз розумію. Тоді-то я серйозно це сприйняв - різного роду навчання біля кордонів Білорусі. Біля кордонів, скажімо, Союзної держави - на майбутнє нам цей термін, це визначення знадобиться. І звичайно, я вже говорив, мені довелося пів-армії білоруської мобілізувати, для того щоб цьому протистояти... І навіть ми посилили на українському напрямку кордону», - сказав Лукашенко.

    Також він заявив, що у Росії і Білорусі «єдина армія».

    Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чого бігав по Мінську з автоматомНагадаємо, із зброєю Лукашенко з'являвся на публіці щонайменше двічі. Востаннє він з’явився в бронежилеті і з автоматом в руках біля палацу Незалежності 30 серпня. А 23 серпня було опубліковано відео, на якому Лукашенко в бронежилеті пролітає над Мінськом на вертольоті і оглядає багатотисячну акцію протесту.

    Також відомо, що Міноборони Білорусі приводить у вищу бойову готовність артилерію і танки.

     Читайте також: Полювання на білорусів. Чи переманить Україна айтішників, які тікають від Лукашенка
    Білорусь Росія НАТО Олександр Лукашенко армія президент
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