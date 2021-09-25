Білоруського активіста Шишова поховають у Києві, названа дата

Конкретне місце поховання вирішили не розголошувати, щоб уникнути провокацій

Церемонія прощання із главою Білоруського дому в Україні Віталієм Шишовим пройде в неділю, 26 вересня, у Києві. Про це повідомляє Naviny.by.

Зазначено, що 24 вересня адвокат Олена Гаврилюк, що представляє потерпілу сторону, ознайомилася із матеріалами судмедекспертизи тіла Шишова. Про результати судмедекспертизи адвокат нічого не сказала, оскільки дала підписку про нерозголошення матеріалів справи в інтересах слідства.

На питання БелаПАН, наскільки дані судмедекспертизи збігаються з очікуваннями потерпілої сторони, Гаврилюк заявила: «Все, в принципі, так, як ми і очікували».

Повідомляється, що похорони пройдуть на одному з київських кладовищ. Конкретне місце вирішили не розголошувати, щоб уникнути провокацій.

Нагадаємо, 3 серпня в парку у Святошинському районі Києва знайшли повішеним голову громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова. Чоловік зник 2 серпня: вийшов на пробіжку і не повернувся.

Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за Віталієм Шишовим стежили і що поліція про це знала.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив свою причетність до смерті глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

До слова, друг загиблого білоруського активіста Шишова висунув версію його загибелі.

Читайте також: