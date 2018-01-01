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    Більше 150 українських населених пунктів залишилися без світла

    Найбільше потерпають через негоду мешканці Буковини
    В Україні у ніч на п'ятницю через складні погодні умови (мокрий сніг, пориви вітру) знеструмлені 152 населені пункти у п'яти областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. «З 8 на 9 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення
    • Сьогодні, 08:38
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    Найбільше потерпають через негоду мешканці Буковини

    В Україні у ніч на п'ятницю через складні погодні умови (мокрий сніг, пориви вітру) знеструмлені 152 населені пункти у п'яти областях.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «З 8 на 9 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 152 населених пунктів у 5 областях (Чернівецька – 89, Івано-Франківська – 32, Тернопільська – 25, Чернігівська – 3 та Сумська – 3)», - йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

    Напередодні рятувальники попередили про сильні снігопади і дощі в кількох областях.

    Крім того в'їзд вантажівок на Київщину тимчасово заборонили.

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