Більше 150 українських населених пунктів залишилися без світла
- Сьогодні, 08:38
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Найбільше потерпають через негоду мешканці Буковини
В Україні у ніч на п'ятницю через складні погодні умови (мокрий сніг, пориви вітру) знеструмлені 152 населені пункти у п'яти областях.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«З 8 на 9 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 152 населених пунктів у 5 областях (Чернівецька – 89, Івано-Франківська – 32, Тернопільська – 25, Чернігівська – 3 та Сумська – 3)», - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Напередодні рятувальники попередили про сильні снігопади і дощі в кількох областях.
Крім того в'їзд вантажівок на Київщину тимчасово заборонили.