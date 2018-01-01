Більше 150 українських населених пунктів залишилися без світла

Найбільше потерпають через негоду мешканці Буковини

В Україні у ніч на п'ятницю через складні погодні умови (мокрий сніг, пориви вітру) знеструмлені 152 населені пункти у п'яти областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. «З 8 на 9 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення