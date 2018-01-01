В'їзд вантажівок на Київщину тимчасово заборонили

В'їзд заборонили зокрема через погіршенням погодних умов

В'їзд вантажного транспорту до Київської області тимчасово заборонено через погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору». «У зв'язку з погіршенням погодних умов та з метою безперебійної роботи спеціальної техніки по забезпеченню руху транспорту в Київській області заборонено проїзд вантажних,



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В'їзд заборонили зокрема через погіршенням погодних умов

В'їзд вантажного транспорту до Київської області тимчасово заборонено через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

«У зв'язку з погіршенням погодних умов та з метою безперебійної роботи спеціальної техніки по забезпеченню руху транспорту в Київській області заборонено проїзд вантажних, великогабаритних та великовагових транспортних засобів по дорогах Київської області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборона діятиме 9 лютого з 03:00 до 08:00.

У Києві відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій тимчасово заборонено в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту 8 лютого з 17:00 до 24:00 та 9 лютого з 5:00 до 9:00.

У четвер також у Вінницькій області прийняли рішення обмежити рух вантажного транспорту через погіршення погодних умов.