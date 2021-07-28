Більше, ніж планувалося. Литва передасть Україні понад 130 тисяч доз вакцин від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкіс на засіданні уряду заявив, що вакцина буде доставлена в Україну найближчим часом

Уряд Литви прийняв рішення передати Україні 131 тисячу доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Це на 31 тисячу доз більше, ніж планувалося спочатку. Про це повідомляє Klaipeda.

Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкіс на засіданні уряду заявив, що вакцина буде доставлена в Україну найближчим часом, але точну дату він так і не назвав.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що до вересня інфраструктура вакцинації в Україні має бути готова до проведення 200-250 тисяч щеплень від коронавірусу на добу.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як себе поводити після вакцинації.