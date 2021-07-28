Україна до кінця року отримає понад 47 млн доз ковід-вакцин

Цього року усі охочі українці зможуть вакцинуватися від коронавірусу

В Україні відкрито вже майже 2 900 місць, де можна зробити щеплення проти коронавірусу

До кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Сьогодні внесемо зміни до національного плану вакцинації. Останні домовленості дозволяють говорити, що до кінця року Україна отримає більше 47 мільйонів доз вакцин від різних виробників. Зокрема, за кошти державного бюджету до кінця року буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer», – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що цієї кількості вакцин буде достатньо, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України у 2021 році: «Саме таке першочергове завдання у цьому році стоїть перед Міністерством охорони здоров'я».

Окрім того, Шмигаль зазначив, що в Україні відкрито вже майже 2 900 місць, де можна зробити щеплення проти коронавірусу.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як себе поводити після вакцинації.

За 27 липня в Україні від коронавірусної хвороби вакцинували 143 328 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.