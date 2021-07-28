До 250 тисяч щеплень на добу: Зеленський чекає на прискорення Covid-вакцинації

Володимир Зеленський: За нашими розрахунками, до вересня ми маємо бути готові підготувати інфраструктуру до 200-250 тисяч щеплень за добу

Президент запевнив, що робота з постачання вакцин в Україну триває

До вересня інфраструктура вакцинації в Україні має бути готова до проведення 200-250 тисяч щеплень від коронавірусу на добу.Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції в рамках Всеукраїнського форуму «Україна-30. Децентралізація».

«Чи готові ми з вакцинами – ні. Тут залежить від кількості та інфраструктури. По інфраструктурі вакцинації, я вважаю, ми добре підготувалися. Ми показуємо, як приклад, – є у нас вакцина – 150 тисяч щонайменше за добу ми можемо колоти. За нашими розрахунками, до вересня ми маємо бути готові підготувати інфраструктуру до 200-250 тисяч щеплень за добу. Я вважаю, що це дуже потужно», – зазначив президент.

За його словами, робота з постачання вакцин в Україну триває.

«Те, що можемо, ми робимо. Я говорив особисто з президентом США, отримали плюс 2 млн вакцин Moderna. Вона тут. Щеплення розпочалися. Коли зустрічався з канцлером Німеччини, окремо від програми Covax тощо, то на 1 млн 200 тисяч вакцин Pfizer домовлялися, що вони нам мають передати. Я сказав, що для нас дуже важливо отримати їх до Дня Незалежності. Не тому, що свято, а тому, що буде масове скупчення людей», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що обговорив з міністром охорони здоров'я необхідність досягти в Україні кількості вакцинованих людей до 10 мільйонів.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як себе поводити після вакцинації.

За 27 липня в Україні від коронавірусної хвороби вакцинували 143 328 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.

Джерело: Укрінформ