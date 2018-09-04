  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Більше сотні рятувальників гасили 20 га лісової підстилки на Харківщині

    • Розсилка
    <p>Лісова пожежа, фото ілюстративне</p> - Більше сотні рятувальників гасили 20 га лісової підстилки на Харківщині

    Лісова пожежа, фото ілюстративне

    Для ліквідації пожежі вертоліт Мі-8 здійснив п’ять скидів води загальним обсягом до 10 тонн

    У вівторок, 4 вересня, у Харківській області сталося займання лісової підстилки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Загоряння було зафіксовано в Нововодолазькому районі області, неподалік від села Мелихівка.

    «Станом на 18:30 після проведення повітряної розвідки встановлено, що відбувається горіння осередку пожежі поблизу с. Мелихівка Нововодолазького району на площі близько 20 га. Проводиться оборювання осередків пожежі», - повідомили рятувальники.

    Станом на 19:10 пожежа була локалізована.

    Зазначається, що до гасіння було залучено 129 працівників особового складу та 32 одиниці техніки, у тому числі вертоліт Мі-8, який здійснив п’ять скидів води загальним обсягом до 10 тонн.

    Зазначимо,  що серпні цього року на Харківщині фактично не було опадів. Останнього разу така засуха була зафіксована у 1849 році.

    Нагадаємо, за добу на Київщині сталося 20 пожеж сміття та трави.

    Читайте також
    пожежа ДСНС вертоліт Харківщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ