Більше сотні рятувальників гасили 20 га лісової підстилки на Харківщині



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Лісова пожежа, фото ілюстративне

Для ліквідації пожежі вертоліт Мі-8 здійснив п’ять скидів води загальним обсягом до 10 тонн

У вівторок, 4 вересня, у Харківській області сталося займання лісової підстилки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загоряння було зафіксовано в Нововодолазькому районі області, неподалік від села Мелихівка.

«Станом на 18:30 після проведення повітряної розвідки встановлено, що відбувається горіння осередку пожежі поблизу с. Мелихівка Нововодолазького району на площі близько 20 га. Проводиться оборювання осередків пожежі», - повідомили рятувальники.

Станом на 19:10 пожежа була локалізована.

Зазначається, що до гасіння було залучено 129 працівників особового складу та 32 одиниці техніки, у тому числі вертоліт Мі-8, який здійснив п’ять скидів води загальним обсягом до 10 тонн.

Зазначимо, що серпні цього року на Харківщині фактично не було опадів. Останнього разу така засуха була зафіксована у 1849 році.

Нагадаємо, за добу на Київщині сталося 20 пожеж сміття та трави.