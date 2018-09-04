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    Гаряча пора для вогнеборців: за добу на Київщині сталося 20 пожеж сміття та трави

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    Ліквідація пожежі на сміттєзвалищі - Гаряча пора для вогнеборців: за добу на Київщині сталося 20 пожеж сміття та трави
    Фото: ДСНС
    Ліквідація пожежі на сміттєзвалищі

    Працівники ДСНС закликають при спалюванні сухої трави чи сміття дотримуватись всіх запобіжних правил

    Минула доба у рятувальників Київської області видалась не з легких, вони залучались до ліквідації 13-ти загорань трав'яного настилу та 7-ми сміття. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, 3 вересня, о 16:19 до оперативно–диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу сміття в смт Чабани на вул. Одеське шосе. «До місця виклику було направлено черговий караул 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани. На місці події рятувальниками встановлено, що горить сміття на площі 4 кв. м. Пожежу локалізовано о 16:39 та повністю ліквідовано о 16:45. Причина загорання наразі встановлюється», - інформують рятувальники.

    Також 3 вересня о 22:35 до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу в м. Тетіїв на вул. Шевченка. «На місці події рятувальниками встановлено, що горить трав’яний настил на площі орієнтовно 70 кв. м. Пожежу локалізовано о 22:49 та повністю ліквідовано 22:50. Причина виникнення пожежі встановлюється», - повідомляють у ДСНС.

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    За добу на Київщині сталося 20 пожеж сміття та трави
    За добу на Київщині сталося 20 пожеж сміття та трави
    За добу на Київщині сталося 20 пожеж сміття та трави
    Фото: ДСНС

    Як повідомлялося, 3 вересня сталася пожежа у приміщенні для зберігання сіна колишньої ферми в селі Княжичі Броварського району Київщини.

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